Карасёв: «Спартак» - ЦСКА — единственный матч, где колоссальное напряжение»

Арбитр ФИФА Сергей Карасёв рассказал, какие матчи являются для него самими сложными.

По словам рефери, он уже 30 лет работает в этой сфере, он отсудил большое количество матчей в России и Европе, всегда все проходило спокойно, однако все-таки есть одно напряженное противостояние.

«Единственный матч, где действительно колоссальное напряжение, — это «Спартак» — ЦСКА. С 2011 года работаю на этом дерби как главный арбитр и с каждым матчем все сложнее и сложнее», — приводит слова Карасёва Legalbet.

Специалист отметил, что в этих матчах всегда происходят спорные ситуации, все игроки на эмоциях, но они уже понимают, что не могут повлиять на решение опытного арбитра.