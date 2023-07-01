«Спартак» поздравил игрока «Зенита» с днём рождения

Пресс-служба московского «Спартака» поздравила полузащитника Зелимхана Бакаева, ныне выступающего за петербургский «Зенит», с днем рождения. Сегодня, 1 июля, футболисту исполнилось 27 лет.

«Поздравляем нашего воспитанника с днем рождения. Спасибо за яркие эмоции в Варшаве и в Кубке России! С днем рождения, Зеля!» - говорится в публикации «красно-белых».

Бакаев выступает за петербургский коллектив с 2022 года. В прошедшем сезоне Зелимхан принял участие в 26 поединках во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами.