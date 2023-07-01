Медведев не стал исключать, что «Зенит» продолжит подписывать новичков этим летом

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев высказался о возможных трансферах команды этим летом.

Напомним, ранее «сине-бело-голубые» уже объявили о переходе полузащитника Александра Коваленко из «Сочи» и трансфере нападающего Педро Энрике из «Коринтианса».

«Будет ли «Зенит» еще усиливаться в летнее ТО? Поживем — посмотрим», — цитирует Медведева «Спорт-Экспресс».

Сегодня, 1 июля, стартует Кубок PARI Премьер. В первом туре «Зенит» встретится с азербайджанским «Нефтчи». Начало поединка запланировано на 19:30 по мск. Портал LiveResult проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.