В «Химках» рассказали о будущем форварда Руденко

Генеральный директор подмосковных «Химок» Николай Оленев высказался касательно будущего нападающего команды Александра Руденко.

«Пока Руденко на сборах с командой. Мы не планируем расставаться с Руденко. Но разные ситуации могут сложиться в летнее трансферное окно. Время покажет», - передает слова руководителя издание «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось об интересе к Руденко со стороны «Оренбурга», однако сделка сорвалась.

В прошедшем сезоне 24-летний форвард сыграл 29 поединков за подмосковный коллектив, в которых отметился пятью забитыми мячами и двумя голевыми передачами.