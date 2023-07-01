Аршавин: У Коваленко есть талант, он найдёт себе место в «Зените»

Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал трансфер полузащитника Александра Коваленко, который перебрался в Санкт-Петербург из «Сочи».

«Мы рады, что Саша к нам перешел. У него есть талант, футболист себя хорошо проявил. Если он продолжит так же играть, то точно найдет себе место в составе», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

Минувший сезон 19-летний хавбек провел на правах аренды за «Крылья Советов». В 30 матчах за самарский клуб он забил два мяча и отдал три голевых паса.

По данным СМИ, переход Коваленко из «Сочи» обошелся «Зениту» в два миллиона евро.