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Аршавин: У Коваленко есть талант, он найдёт себе место в «Зените»

01 Июля 2023 • 12:20 Комментировать

Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал трансфер полузащитника Александра Коваленко, который перебрался в Санкт-Петербург из «Сочи».

«Мы рады, что Саша к нам перешел. У него есть талант, футболист себя хорошо проявил. Если он продолжит так же играть, то точно найдет себе место в составе», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

Минувший сезон 19-летний хавбек провел на правах аренды за «Крылья Советов». В 30 матчах за самарский клуб он забил два мяча и отдал три голевых паса.

По данным СМИ, переход Коваленко из «Сочи» обошелся «Зениту» в два миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Андрей Аршавин Александр Коваленко
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