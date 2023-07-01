В «Локомотиве» отреагировали на слухи о возможном уходе Дзюбы

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных ответил на вопрос о будущем форварда команды Артёма Дзюбы. Ранее в телеграм-каналах появилась информация, что в течение ближайших дней «железнодорожники» расторгнут контракт с 34-летним нападающим.

«Распространенная информация не соответствует действительности», — заявил Нагорных «Матч ТВ».

Функционер отметил, что 30 июня «Локомотив» провел контрольную игру с «Волгарём», Дзюба играл и даже забил гол, после матча поклонники команды тепло общались с ним.

Напомним, футболист пополнил состав «красно-зеленых» прошлой зимой, подписав краткосрочный контракт. Ранее стороны продлили соглашение на один год с возможностью продления еще на сезон.