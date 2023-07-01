Колосков: «Смолов ещё не сказал своего последнего слова»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением об игре нападающего «Динамо» Фёдора Смолова.

Эксперт считает, что 33-летний футболист ещё способен приносить пользу своей команде, так как является одним из лучших нападающих России.

«Он ещё своего последнего слова не сказал. Фёдор принесёт пользу «Динамо» в новом сезоне. Вокруг него много молодых футболистов, которым нужно передать опыт. Если не будет травм, то свои голы он забьёт», — цитирует Колоскова «РБ Спорт».

В минувшем сезоне Смолов провёл за «Динамо» 21 матч, забил 12 голов и отдал шесть результативных передач. По итогам прошедшего розыгрыша чемпионата России «бело-голубые» заняли девятое место в турнирной таблице, набрав 45 очков в 30 матчах.