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В «Оренбурге» объяснили срыв трансфера Руденко

01 Июля 2023 • 11:42 Комментировать

Футбольный функционер Дмитрий Андреев, который занимает пост спортивного директора «Оренбурга», рассказал о несостоявшемся переходе форварда подмосковных «Химок» Александра Руденко.

«Мы не входили с «Химками» в прямые переговоры. У нас поменялся тренер, нужно будет обсуждать с ним трансферы. Может быть, еще вернемся к обсуждению кандидатуры Руденко», - передает слова Андреева издание «Спорт-Экспресс».

В прошлом сезоне Руденко поучаствовал в 29 поединках за подмосковную команду, записав на свой счет пять голов и две результативные передачи. Его трансферная стоимость оценивается в 900 тысяч евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Оренбург Александр Руденко Дмитрий Андреев
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