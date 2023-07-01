В «Оренбурге» объяснили срыв трансфера Руденко

Футбольный функционер Дмитрий Андреев, который занимает пост спортивного директора «Оренбурга», рассказал о несостоявшемся переходе форварда подмосковных «Химок» Александра Руденко.

«Мы не входили с «Химками» в прямые переговоры. У нас поменялся тренер, нужно будет обсуждать с ним трансферы. Может быть, еще вернемся к обсуждению кандидатуры Руденко», - передает слова Андреева издание «Спорт-Экспресс».

В прошлом сезоне Руденко поучаствовал в 29 поединках за подмосковную команду, записав на свой счет пять голов и две результативные передачи. Его трансферная стоимость оценивается в 900 тысяч евро.