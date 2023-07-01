Живоглядов высказался об уходе из «Локомотива»

Защитник Дмитрий Живоглядов прокомментировал уход из московского «Локомотива». Игрок покинул столичный коллектив в связи с истечением срока трудового соглашения.

«Начал осознавать, что не останусь в «Локомотиве», примерно в конце февраля. Потом возобновился чемпионат, и стало понятно, что наши пути расходятся. В целом период в «Локо» - радостное время», - приводит слова Живоглядова издание «Чемпионат».

В минувшем сезоне 29-летний защитник принял участие в 16 поединках Российской премьер-лиги, в которых записал на свой счет три результативные передачи. За «железнодорожников» Дмитрий выступал с 2019 года.