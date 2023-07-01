Агент: «Вендел готов к новому вызову, он выиграл с «Зенитом» всё»

Футбольный агент Тиаго Рибейро, который представляет интересы полузащитника петербургского «Зенита» Вендела, дал комментарий касательно будущего своего клиента.

«Мы не сообщали «Зениту» о желании покинуть клуб. Вендел готов к новому вызову, он выиграл с «Зенитом» всё. Если уход Вендела и состоится, то таким образом, чтобы никто не остался в обиде», - передает слова агента издание Metaratings.ru.

Ранее в прессе сообщалось, что в подписании бразильского полузащитника заинтересован «Фламенго».

Вендел выступает за «Зенит» с 2020 года. В прошлом сезоне хавбек принял участие в 25 матчах Премьер-лиги, в которых записал на свой счет восемь забитых мячей и три голевые передачи.