Игнатьев: «Дзагоев ещё молодой, чтобы вешать бутсы на гвоздь»

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился мнением о будущем полузащитника «Рубина» Алана Дзагоева.

Напомним, срок действия контракта Дзагоева с «Рубином» официально истёк в конце прошлого месяца. Ранее сообщалось, что 33-летний футболист не приехал на медобследование казанской команды.

По мнению Игнатьева, Дзагоев ещё способен выступать в РПЛ.

«Так, он же молодой для футбола, совсем ещё молодой, чтобы вешать бутсы на гвоздь. Я думаю, что, если он проявит желание и рвение, то ему обязательном найдётся место в командах нашего чемпионата», — цитирует Игнатьева Betonmobile.ru.

В минувшем сезоне Дзагоев провёл за «Рубин» 20 матчей, забил три гола и отдал две результативные передачи. В период с 2008 по 2022 год полузащитник выступал за ЦСКА, в составе которого успел трижды выиграть чемпионат России.