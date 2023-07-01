Агент подтвердил интерес «Спартака» к защитнику Рябчуку

Футбольный агент Жоа Перейра, который представляет интересы защитника греческого «Олимпиакоса» Олега Рябчука, прокомментировал информацию об интересе к игроку со стороны московского «Спартака».

«Да, это правда. Игрок оценивает предложение, чтобы принять решение», - передает слова агента издание Metaratings.ru.

Ранее в прессе сообщалось, что «красно-белые» готовы заплатить за молдавского футболиста три миллиона евро.

Рябчук выступает за «Олимпиакос» с 2021 года. Его контракт с клубом рассчитан до середины 2025 года. В минувшем сезоне Олег провел 45 матчей, в которых забил один гол и сделал шесть ассистов.