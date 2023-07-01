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Сарвели высказался о своём дебюте за «Локомотив»

01 Июля 2023 • 10:44 Комментировать
Локомотив Москва
...
Рубин
22.07 15:00

Новичок «Локомотива» Владислав Сарвели высказался о своём дебюте в составе «железнодорожников» в товарищеском матче против «Волгаря» (4:2).

По словам 25-летнего футболиста, он хорошо себя чувствует в новом клубе. Также Сарвели отметил, что в товарищеских встречах результат команды не играет первостепенную роль, так как самое важное — это набрать физические кондиции и подготовиться к новому сезону.

«Ощущения хорошие. Во втором тайме дождь закончился, для футбола была, думаю, идеальная погода. Я неплохо себя чувствую», — цитирует Сарвели официальный сайт «Локомотива».

Напомним, Сарвели перешёл в «Локомотив» 29 июня из «Сочи», подписав с «железнодорожниками» трёхлетний контракт. В минувшем сезоне нападающий провёл в составе южан 32 матча, забил пять голов и отдал одну результативную передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Владислав Сарвели
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