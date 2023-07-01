Сарвели высказался о своём дебюте за «Локомотив»

Новичок «Локомотива» Владислав Сарвели высказался о своём дебюте в составе «железнодорожников» в товарищеском матче против «Волгаря» (4:2).

По словам 25-летнего футболиста, он хорошо себя чувствует в новом клубе. Также Сарвели отметил, что в товарищеских встречах результат команды не играет первостепенную роль, так как самое важное — это набрать физические кондиции и подготовиться к новому сезону.

«Ощущения хорошие. Во втором тайме дождь закончился, для футбола была, думаю, идеальная погода. Я неплохо себя чувствую», — цитирует Сарвели официальный сайт «Локомотива».

Напомним, Сарвели перешёл в «Локомотив» 29 июня из «Сочи», подписав с «железнодорожниками» трёхлетний контракт. В минувшем сезоне нападающий провёл в составе южан 32 матча, забил пять голов и отдал одну результативную передачу.