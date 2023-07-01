Мор: «Факел» будет уходить в сторону контроля мяча»

Бывший игрок «Спартака» Эдуард Мор поделился ожиданиями от игры «Факела» в следующем сезоне.

Напомним, что по итогам минувшего розыгрыша чемпионата России команда из Воронежа заняла 14-е место в турнирной таблице и смогла сохранить прописку в РПЛ, обыграв по сумме двух стыковых матчей «Енисей» (3:0).

По мнению Мора, в новом сезоне игра «Факела» будет больше заточена на контроль мяча и разнообразные действия в атаке.

«Думаю, что те изменения, которые были у «Факела» в концовке прошлого сезона, продолжатся и клуб будет прогрессировать. «Факел» будет уходить в сторону контроля мяча и более разнообразной игры в атаке», — приводит слова Мора «Матч ТВ».

Свой первый матч в сезоне-2023/2024 «Факел» проведёт 22 июля против «Ростова». Начало встречи запланировано на 15:00 по московскому времени.