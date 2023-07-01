Переход игрока «Химок» Руденко в «Оренбург» сорвался

«Оренбург» не смог согласовать трансфер нападающего «Химок» Александра Руденко.

По информации Metaratings, «Оренбург» отказался платить за 24-летнего футболиста сумму, требуемую подмосковным клубом. Ранее сообщалось, что такая сделка может обойтись южноуральцам в 30 миллионов рублей.

В минувшем сезоне Руденко провёл за «Химки» 29 матчей, в которых забил пять голов и отдал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает нападающего в 900 тысяч евро.

Напомним, Руденко защищает цвета «Химок» с февраля 2022 года. Ранее он выступал за «Спартак», «Сочи» и «Торпедо». Действующий контракт футболиста с подмосковным клубом рассчитан до середины 2024 года.