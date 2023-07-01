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Президент «Коринтианса»: «Хорошо, что на рынке есть «Зенит»

01 Июля 2023 • 07:31 Комментировать

Дуилио Монтейро Алвес, который является президентом «Коринтианса», высказался относительно сотрудничества с петербургским «Зенитом».

«Хорошо, что на рынке есть «Зенит», который занимается бизнесом», - передает слова руководителя инсайдер Фабио Алейшо в своих социальных сетях.

Напомним, что в рамках сотрудничества из «Коринтианса» в «Зенит» перешли Густаво Мантуан, Ду Кейрос, Роберт Ренан и Педро.

В минувшем сезоне Российской премьер-лиги «сине-бело-голубые» досрочно стали чемпионами. Новый розыгрыш чемпионата страны стартует 21 июля. В первом туре подопечные Сергея Семака встретятся с «Пари НН».

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Коринтианс
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