Президент «Коринтианса»: «Хорошо, что на рынке есть «Зенит»

Дуилио Монтейро Алвес, который является президентом «Коринтианса», высказался относительно сотрудничества с петербургским «Зенитом».

«Хорошо, что на рынке есть «Зенит», который занимается бизнесом», - передает слова руководителя инсайдер Фабио Алейшо в своих социальных сетях.

Напомним, что в рамках сотрудничества из «Коринтианса» в «Зенит» перешли Густаво Мантуан, Ду Кейрос, Роберт Ренан и Педро.

В минувшем сезоне Российской премьер-лиги «сине-бело-голубые» досрочно стали чемпионами. Новый розыгрыш чемпионата страны стартует 21 июля. В первом туре подопечные Сергея Семака встретятся с «Пари НН».