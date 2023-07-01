«Зенит» назвал стоимость Клаудиньо

Полузащитник Клаудиньо может покинуть петербургский «Зенит» в текущее трансферное окно. В стане «сине-бело-голубых» определились с суммой, за которую готовы отпустить бразильского хавбека.

Как информирует Globo, руководство чемпиона России планирует выручить с продажи одного из лидеров команды 17-18 миллионов евро. Претендентом на Клаудиньо называется бразильский клуб «Фламенго».

Полузащитник пополнил ряды «Зенита» в 2021 году. В прошлом сезоне 26-летний хавбек принял участие в 30 поединках, в которых записал на свой счет пять забитых мячей и 12 голевых передач. Вместе с питерцами он стал чемпионом РПЛ.