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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Зенит» назвал стоимость Клаудиньо

01 Июля 2023 • 07:25 Комментировать

Полузащитник Клаудиньо может покинуть петербургский «Зенит» в текущее трансферное окно. В стане «сине-бело-голубых» определились с суммой, за которую готовы отпустить бразильского хавбека.

Как информирует Globo, руководство чемпиона России планирует выручить с продажи одного из лидеров команды 17-18 миллионов евро. Претендентом на Клаудиньо называется бразильский клуб «Фламенго».

Полузащитник пополнил ряды «Зенита» в 2021 году. В прошлом сезоне 26-летний хавбек принял участие в 30 поединках, в которых записал на свой счет пять забитых мячей и 12 голевых передач. Вместе с питерцами он стал чемпионом РПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Клаудиньо трансферы футбола - лето 2023
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