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«Спартак» предложил 3 млн евро за защитника «Олимпиакоса»

01 Июля 2023 • 00:43 Комментировать
Спартак Москва
...
Оренбург
22.07 15:00

Московский «Спартак» предложил 3 млн евро за 25-летнего правого защитника «Олимпиакоса» Олега Рябчука. Об этом сообщает греческий портал Sport24Gr.

Отмечается, что греческий топ-клуб планирует получить за молдавского игрока несколько большую компенсацию, а именно 5 млн евро.

Гражданин Молдовы и Португалии Рябчук начал заниматься футболом в португальских «Риу Майоре», «Белененсеше» и «Порту». С 2017 по 2019 годы выступал за дубль «Порту», с 2019 по 2020 годы был игроком клуба «Пасуш де Феррейра». С 2021 года и по настоящее время – игрок «Олимпиакоса».

Также уже на протяжении пяти лет Рябчук вызывается в национальную сборную Молдовы.

Transfermarkt оценивает футболиста в 4 млн евро, его контракт с клубом из Пирея действителен ещё два года.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Олимпиакос Олег Рябчук трансферы футбола - лето 2023
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