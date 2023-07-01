«Спартак» предложил 3 млн евро за защитника «Олимпиакоса»

Московский «Спартак» предложил 3 млн евро за 25-летнего правого защитника «Олимпиакоса» Олега Рябчука. Об этом сообщает греческий портал Sport24Gr.

Отмечается, что греческий топ-клуб планирует получить за молдавского игрока несколько большую компенсацию, а именно 5 млн евро.

Гражданин Молдовы и Португалии Рябчук начал заниматься футболом в португальских «Риу Майоре», «Белененсеше» и «Порту». С 2017 по 2019 годы выступал за дубль «Порту», с 2019 по 2020 годы был игроком клуба «Пасуш де Феррейра». С 2021 года и по настоящее время – игрок «Олимпиакоса».

Также уже на протяжении пяти лет Рябчук вызывается в национальную сборную Молдовы.

Transfermarkt оценивает футболиста в 4 млн евро, его контракт с клубом из Пирея действителен ещё два года.