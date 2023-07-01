Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился ожиданиями от целей ЦСКА на предстоящий сезон.

«Думаю, что цели уже поставили. Мы нацелены на первое место, на чемпионство. Мы должны обойти питерский «Зенит». Конкуренцию мы составим хорошую. У ЦСКА сейчас более ровный состав, чем у «Зенита». У питерцев хорошее нападение, но другие линии у нас лучше. Так что мы нацелены на первое место, команда способна на это.

Конечно, немаловажным фактором станет судейство. В прошлом сезоне было безобразие. Ужасное судейство было. Надеюсь, что сейчас все наладят, и ситуация изменится. Потому что так работать нельзя. Это делает наш футбол очень противным», - сказал Пономарёв.