Семшов: «Переход в «Зенит» пойдёт Коваленко только в плюс»

Бывший российский футболист, а ныне тренер Игорь Семшов оценил недавний переход 19-летнего Александра Коваленко в питерский «Зенит». По его мнению, от этого молодой игрок только выиграет.

«Этот переход ему пойдёт только в плюс. Можно было, конечно, ему ещё набираться опыта и поиграть в другой команде. Однако конкуренция с такими сильными футболистами может сделать его ещё сильнее», - цитирует Семшова Metaratings.

Напомним, что молодой полузащитник и «Зенит» подписали пятилетнее трудовое соглашение – до лета 2028 года.

Минувший сезон принадлежавший «Сочи» футболист провёл в самарских «Крыльях Советов».

Малком дал прозвище Коваленко