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Новосельцев: «Топ-клубам стоит присмотреться к Ланговичу»

30 Июня 2023 • 22:45 Комментировать
Ростов
...
Факел
22.07 15:00

Бывший защитник сборной России и «Ростова» Иван Новосельцев оценил прогресс 20-летнего защитника дончан Андрея Ланговича.

«Хороший футболист, интересный, а ещё он довольно быстро ворвался в РПЛ. Никаких слухов по нему нет? Топ-клубы могли бы обратить на него внимание», - рассказал Новосельцев в эфире «Матч-Премьер».

Всего в прошедшем сезоне молодой футболист смог провести за ростовчан 31 официальный матч – в них он забил три гола и отдал три ассиста.

«Ростов» под руководством Валерия Карпина финишировал в РПЛ на четвёртой строчке, оставшись без медалей.

Ранее мы сообщали, что Лангович подписал новый контракт с «Ростовом».

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Иван Новосельцев Андрей Лангович
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