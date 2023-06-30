Юсупов обратился к Жоаозиньо

Полузащитник «Сочи» Артур Юсупов обратился к своему уже бывшему одноклубнику – бразильцу Жоаозиньо. Напомним, что клуб с юга России не стал продлевать с ним контракт по итогам сезона, в итоге ветеран РПЛ покидает «Сочи» в статусе свободного агента.

«Жалко расставаться с хорошим игроком и главное с хорошим человеком. Всегда на связи, Жозе бро», - написал футболист в своей соцсети.

Напомним, что Жоаозиньо выступал в РПЛ на протяжении 12 лет, сменив три клуба – «Краснодар», столичное «Динамо» и «Сочи». За южан 34-летний игрок выступал с 2020 года.

Ранее сообщалось, что бразилец с российским паспортом может вернуться на родину.