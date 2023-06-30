Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сенников: «Дзюба доказывает – в 34 года играть можно»

30 Июня 2023 • 21:40 Комментировать
Локомотив Москва
...
Рубин
22.07 15:00

Экс-игрок московского «Локомотива» Дмитрий Сенников отреагировал на новость о том, что защитник Игорь Смольников может попрощаться с карьерой игрока в 34 года.

«Дзюба доказывает: в 34 играть можно. Он мог бы ещё выступать при хорошей подготовке, но очевидно, у него после перехода из «Торпедо» получалось не всё», - рассказал Сенников «Матч ТВ», добавив, что в другом клубе Смольников ещё мог бы себя проявить.

Напомним, этот российский защитник пополнил состав «Локомотива» минувшей зимой. В минувшем сезоне за «Локо» и «Торпедо» он вышел на поле 30 раз, отметившись голом и ассистом.

Смольников может завершить карьеру

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Артём Дзюба Игорь Смольников Дмитрий Сенников
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЛОКОМОТИВ МОСКВА РУБИН
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 30 Июня
22:17 · Россия. Премьер-лига
«Урал» просматривает экс-голкипера БАТЭ
22:08 · Россия. Премьер-лига
Корнеев назвал сумму, за которую «Зенит» может отпустить Малкома
21:40 · Россия. Премьер-лига
Сенников: «Дзюба доказывает – в 34 года играть можно»
21:23 · Россия. Премьер-лига
Самедов и Котов продлили контракты с «Факелом» официально
21:06 · Россия. Премьер-лига
Сенников: «Смольников и Живоглядов не смогли себя проявить»
20:59 · Россия. Премьер-лига
Кононов может возглавить раменский «Сатурн» слухи
20:51 · Россия. Премьер-лига
Терёхин: «Смольников и Живоглядов ещё способны играть в РПЛ»
20:42 · Россия. Премьер-лига
Жиго: «Глушаков — хороший парень и классный футболист»
20:32 · Россия. Премьер-лига
Наумов: «Локомотив» будет бороться за медали
20:22 · Россия. Премьер-лига
Павлюченко: «Не вижу причин, по которым Дзюба перестанет забивать в новом сезоне»
20:11 · Россия. Премьер-лига
Президент «Урала»: «Мне нравятся сборы в России, у нас есть все условия»
20:06 · Россия. Премьер-лига
«Гремио» отреагировал на интерес «Спартака» и ЦСКА к Битело
20:05 · Россия. Премьер-лига
Жиго: Соболев — большой нападающий, но у него есть проблемы с нырками
20:00 · Россия. Премьер-лига
В «Гремио» высказались о трансфере Карраскаля
19:45 · Россия. Премьер-лига
Жиго считает Карреру легендой «Спартака»
Все новости
Рекомендуем