Сенников: «Дзюба доказывает – в 34 года играть можно»

Экс-игрок московского «Локомотива» Дмитрий Сенников отреагировал на новость о том, что защитник Игорь Смольников может попрощаться с карьерой игрока в 34 года.

«Дзюба доказывает: в 34 играть можно. Он мог бы ещё выступать при хорошей подготовке, но очевидно, у него после перехода из «Торпедо» получалось не всё», - рассказал Сенников «Матч ТВ», добавив, что в другом клубе Смольников ещё мог бы себя проявить.

Напомним, этот российский защитник пополнил состав «Локомотива» минувшей зимой. В минувшем сезоне за «Локо» и «Торпедо» он вышел на поле 30 раз, отметившись голом и ассистом.

Смольников может завершить карьеру