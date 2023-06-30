Бывший российский футболист «Спартака» и «Локомотива» Александр Самедов на год продлил свой контракт с воронежским «Факелом», в котором он является старшим селекционером. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Отмечается, что на такой же срок свой контракт с командой продлил спортивный директор Кирилл Котов.

Напомним, что «Факелу» в минувшем сезоне удалось не вылететь из Премьер-лиги, завершив его на 14-м месте. В стыковых матчах команда Вадима Евсеева уверенно справилась с «Енисеем» из Красноярска – 3:0.

Ранее аналогичное решение продлить контракт с воронежским клубом принял генеральный директор Роман Асхабадзе.