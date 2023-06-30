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Борис Игнатьев: «Педро? «Зенит» редко ошибается с трансферами» эксклюзив

30 Июня 2023 • 21:21 Комментировать

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил трансферную политику петербургского клуба.

- Педро стал восьмым игроком с бразильским паспортом в «Зените». Как вы оцените такое приобретение?

- Чем больше высококлассных игроков выступает в команде, тем лучше для неё. Да, в нашем футболе много легионеров, но персонально для Семака это плюс. Если Педро будет давать результат, болельщик будет на него ходить. Это хорошее подспорье для клуба, пока они редко ошибаются с трансферами. Бразильцу будет проще адаптироваться в нашей стране, так как в клубе уже много его соотечественников. У бразильцев свой игровой стиль, он заметно отличается от манеры игры футболистов из других стран.

- Также состав питерцев пополнил Александр Коваленко. Вы думаете, он сможет закрепиться в составе чемпиона страны?

- Он очень талантливый и своеобразный для нашей страны игрок, хорошо владеющий мячом. Думаю, клуб взял Коваленко на замену Кузяеву, который может уехать в Турцию. Александра взяли сейчас, чтобы в дальнейшем не тратить на него больше средств. Руководство понимает, что за Коваленко большое будущее. Вряд ли он сразу станет игроком основного состава по объективным причинам. Клуб насыщен большими мастерами. Руководство поступает вполне адекватно и правильно, приобретая таких перспективных футболистов.

- После этих переходов вы можете сказать, что команда точно завоюет очередное чемпионство в следующем сезоне?

- Точно нет. Мы всё время ждём борьбы, но при этом понимаем, что у «Зенита» больше шансов на победу в чемпионате. Даже имея выдающихся футболистов можно наделать много ошибок в процессе подготовки, неправильно построить психологию. Спортсмены тоже могут пресытиться победами и главным тренером, так бывает. Надо отдать должное Семаку, он умело выстраивает отношения. Я ни разу не видел, чтобы игроки «Зенита» выступали в полсилы. У клуба, безусловно, больше шансов на победу в чемпионате, но даже для такого исхода должно сложиться много факторов. Пока селекция «Зенита» идёт только на пользу команде.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Семак Борис Игнатьев Далер Кузяев Педро Энрике Александр Коваленко
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