Сенников: «Смольников и Живоглядов не смогли себя проявить»

Бывший оборонец столичного «Локомотива» Дмитрий Сенников прокомментировал недавние перемены в составе «железнодорожников». Так, клуб покинули фланговые защитники Дмитрий Живоглядов и Игорь Смольников.

«Дмитрий и Игорь не смогли проявить себя в весенней части чемпионата. В дополнение ко всему, в клубе взяли Самошникова крайним защитником. Думаю, на него, а также на Тикнизяна и Ненахова и будут рассчитывать», - цитирует Сенникова портал телеканала «Матч ТВ».

29-летний Живоглядов выступал за «Локо» на протяжении последних четырёх лет карьеры. Смольников перебрался в Москву лишь минувшей зимой, отыграв за «Локомотив» весеннюю часть сезона-2022/23 в РПЛ.

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