Бывший главный тренер «Краснодара», столичного «Спартака» и тульского «Арсенала» Олег Кононов может возглавить клуб Второй лиги – раменский «Сатурн».

Информацией делится Legalbet со ссылкой на свои источники. «Сатурн», напомним, выступает во Второй лиге и в минувшем сезоне некогда участник РПЛ занял лишь предпоследнее, 11-е место в группе №3 и набрал 20 очков. Генеральным директором клуба является бывший российский футболист Роман Широков.

Напомним, что последним местом работы Кононова был тульский «Арсенал» из Первой лиги. Его тренер покинул минувшей зимой, стороны по обоюдному согласию расторгли трудовой договор.