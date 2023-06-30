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Терёхин: «Смольников и Живоглядов ещё способны играть в РПЛ»

30 Июня 2023 • 20:51 Комментировать
Локомотив Москва
...
Рубин
22.07 15:00

Бывший игрок столичного «Динамо» Олег Терёхин оценил новости из стана «Локомотива» - накануне команду покинули несколько игроков, в их числе – российские фланговые защитники Дмитрий Живоглядов и Игорь Смольников. По мнению эксперта, каждый из них ещё может помочь клубу из РПЛ.

«Смольников — футболист возрастной, играет на фланге, на этой позиции большой объём работы. Но в РПЛ и Смольников, и Живоглядов, конечно же, смогут играть, пусть уже и не в топ‑командах», - цитирует Терёхина «Матч ТВ».

Ранее последние изменения в «Локомотиве» специально для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил бывший форвард «железнодорожников» Дмитрий Булыкин.
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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Игорь Смольников Олег Терёхин Дмитрий Живоглядов
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ЛОКОМОТИВ МОСКВА РУБИН
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