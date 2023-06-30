Жиго: «Глушаков — хороший парень и классный футболист»

Защитник «Марселя» Самуэль Жиго высказался о своём бывшем одноклубнике по «Спартаку» Денисе Глушакове.

«Помню мой первый день в Москве. Он меня тепло поприветствовал. Хороший парень. Помню тот гол, который он забил на последних минутах в чемпионский сезон. Классный футболист», — приводит слова Жиго Sport24.

Напомним, Глушаков выступал за «Спартак» с 2013 по 2019 год, а Жиго — с 2018 по 2022 год.

Минувший сезон 36-летний Глушаков начинал в «Химках», а завершал в «Пари НН». Всего в прошедшей кампании он появился на поле в 28 матчах во всех турнирах, забил два гола и записал на свой счет один голевой пас.