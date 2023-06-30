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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Наумов: «Локомотив» будет бороться за медали

30 Июня 2023 • 20:32 Комментировать

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов оценил перспективы «железнодорожников» в предстоящем сезоне чемпионата России.

«После провального сезона уже сам Бог велел «Локомотиву» начать бороться за медали. Мне кажется, что за призовые места команда будет биться. Сегодня для этого есть все основания», — приводит слова Наумова Rusfootball.

Напомним, по итогам минувшего сезона «Локомотив» занял восьмую строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

Новый розыгрыш РПЛ стартует 21-23 июля. В первом туре подопечные Михаила Галактионова примут на своем поле казанский «Рубин».

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Николай Наумов
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