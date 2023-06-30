Павлюченко: «Не вижу причин, по которым Дзюба перестанет забивать в новом сезоне»

Экс-форвард московского «Локомотива» Роман Павлюченко поделился мнением о перспективах нападающего «красно-зелёных» Артёма Дзюбы в новом сезоне.

«Дзюба отлично провел концовку прошлого сезона, был одним из лучших в чемпионате. Не вижу никаких причин, по которым он вдруг перестанет забивать. Он в порядке», — цитирует Павлюченко «РБ Спорт».

Бывший футболист добавил, что не сомневается в эффективности Дзюбы в предстоящем сезоне чемпионата России.

Во второй части минувшего сезона 34-летний Дзюба забил восемь голов и записал на свой счет пять ассистов в 13 матчах с учетом всех турниров.