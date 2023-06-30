Бывший футболист «Зенита» Константин Лепёхин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о стартующем Кубке PARI Премьер, в котором примет участие питерский клуб.

- Уже завтра стартует Кубок PARI Премьер». Надо ли «Зениту» ставить цель победить в турнире или главное наиграть состав и просмотреть кого-то?

- В случае с «Зенитом» можно совместить: и посмотреть, и поставить цель выиграть. С другой стороны человека, которого приглашают в команду, смотрят до приглашения. Если «Зенит» не возьмет Кубок, никакой катастрофы не будет. В футболе их вообще не бывает, даже если команда не выигрывает. Это просто пища для размышления. Поражения случаются у любой команды и не надо все усложнять. Просто для меня это будет удивительно, потому что «Зенит» в последние годы очень легко выигрывает турниры и матчи.

- Что думаете о соперниках: «Фенербахче», «Нефтчи» и «Црвене Звезде»?

- «Црвена Звезда» - это всегда крепкая команда, если будет играть основным составом. «Фенербахче» то же самое. «Нефтчи» послабее. Интересно будет посмотреть турнир. Хоть какие-то международные матчи - это полезно для футболистов.

- «Зенит» будет играть основным составом?

- Если и не основным, то максимально приближенным к нему.

- «Зенит» объявил о трансфере полузащитника Александра Коваленко. Как оцените его приход?

- Только положительно. Приход любого игрока в «Зенит» для него большой шаг вперед, даже несмотря на большие риски с попаданием в состав. Но даже если он не будет часто выходить на поле, тем не менее, он ничего не теряет и в плане финансов, и в плане того, что ему будет проще найти команду, потому что у него будет статус футболиста «Зенита».

- То есть это трансфер на перспективу?

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- Все равно какие-то россияне должны играть в «Зените». Они по любому нужны. Селекционная служба отслеживает игроков, и сочла нужным пригласить Коваленко. Значит, видит в нем перспективу, что рано или поздно он будет играть в составе.

- Очень велика вероятность ухода Вендела. «Зенит» много потеряет с уходом этого игрока?

- Это один из определяющих игру «Зенита» футболистов, но он один из. Да, это будет потеря, но не критичная для достижения результата.

- Кого видите, как замену Венделу?

- Пока сложно сказать, потому что трансферная кампания еще продолжается. Взяли еще одного бразильца Ду Кейроса. Можно было найти замену Венделу даже внутри прошлогоднего «Зенита» с минимальными проблемами. Не думаю, что уход Вендела глобально отразиться на игре питерцев.

- Появилась информация, что Клаудиньо достиг договоренности с «Фламенго» о переходе. Получается, два топовых легионера могут покинуть команду.

- Это уже будет сложнее. Если еще Малком уйдет – будет серьезная проблема для команды Семака. Не скажу, что она перестанет бороться за чемпионство, но легкие победы в чемпионате закончатся на какое-то время.

- Ольга Смородская считает, что интриги в борьбе за золото нет. Она заключается только в том, сумеет ли «Зенит» провести весь чемпионат без единого поражения.

- Не думаю. Перед сезоном интрига есть в любом случае. Потери очков будут однозначно, в каком бы составе «Зенит» не находился. Это часть футбола. Чем сильны питерцы, что даже если они игру или две проводят неудачно, все понимают, что в следующем матче команда Семака будет брать очки. А другие клубы, сыграв неудачно несколько встреч, такой уверенности не вызывают.

Елена Григорьевская