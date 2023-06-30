Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о последних новостях из стана «железнодорожников».

- «Локомотив» объявил об уходе Камано, Смольникова и Живоглядова. С ними не стали продлевать контракты. Как оцените эту новость?

- Идёт комплектование команды на следующий серьёзный сезон. Главный тренер и спортивный директор клуба решают с кем расстаться. Учитывая то, что «Локомотив» ставит перед собой серьезные цели, будет много трансферов на выход и на выход.

- Кто-то из этой ушедшей тройки может стать потерей для команды?

- Камано часто играл в основном составе, но его уход означает, что у клуба есть другие варианты, более лучшие. Просто нюансов ухода много и нужно их знать, чтобы рассуждать. А не просто говорить пригодился бы игрок команде или нет.

- Если говорить о приобретениях, как оцените переход Сарвели? Это замена Камано?

- Это лучше знает тренерский штаб. По крайней мере, в команде есть футболисты на эту позицию. Думаю, еще будут приобретения. Сложно сказать на какой позиции Сарвели видит тренер, а хороший это трансфер или нет, мы увидим позже, как в случае Смольникова и Дзюбы. Один пригодился, другой - нет. «Локомотив» ничем не рисковал, когда их брал, поэтому всё сделано по футбольному. Я думаю, дальше тоже все трансферы будут сделаны, исходя из футбольной точки зрения, а не экономической.

- Трансфер Смольникова вы считаете неудачным?

- Отчасти. Много команда не потеряла, плюс он создал конкуренцию и своим опытом помог «Локомотиву». Был относительно дешевый трансфер, из которого все получили плюс, и железнодорожники ничего не потеряли. Он пришел бесплатно, ушёл бесплатно. А плюсы были сделаны за гораздо меньше деньги, чем если бы это был кто-то другой.

- Почему у Живоглядова не получилось закрепиться в команде?

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- Значит, тренер не видел его в составе, поэтому руководство решило не подписывать его. Посмотрим, где он окажется. Возможно, еще заиграет. Мы знаем много примеров, когда игрок не пригодился какой-то команде, а в другой раскрылся и стал ее лидером. Я помню, Кварацхелия тоже бесплатно ушел, потому что не смогли договорить с агентом. Я не думаю, что здесь экономическое обоснование. Скорее спортивное, и новые задачи, которые стоят перед командой в новом сезоне.

- Будут ли еще новички, как думаете?

- Будут.

- На какие позиции нужны игроки?

- Полузащита и защита.

- А с этим составом за какие место команда будет готова побороться?

- Во второй части сезона «Локомотив» проиграл только один матч, поэтому борьба будет только за самые высокие места. Задачи серьёзные и усиление ещё будет.

Елена Григорьевская