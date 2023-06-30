Президент «Урала»: «Мне нравятся сборы в России, у нас есть все условия»

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов высказался о проведении тренировочных сборов команды на территории России.

«Мы уже третий год проводим сборы в России. У нас все готово для сборов, есть поля, есть места для тренировок. Зачем нам куда-то выезжать? Мне у нас сборы нравятся больше», - приводятся слова руководителя на страницах «Спорт-Экспресса».

Стоит отметить, что сборы екатеринбургского коллектива продлятся до 16 июля.

В прошедшем сезоне Российской премьер-лиги подопечные Виктора Ганчаренко финишировали на 11-й строчке в турнирной таблице, набрав 36 баллов в 30 турах.