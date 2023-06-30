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«Гремио» отреагировал на интерес «Спартака» и ЦСКА к Битело

30 Июня 2023 • 20:06 Комментировать

Антонио Брум, который является директором бразильского клуба «Гремио», прокомментировал новость об интересе со стороны «Спартака» и ЦСКА к хавбеку команды Битело.

«Обращались ли ЦСКА и «Спартак» по Битело? По поводу него возникает много вопросов благодаря его хорошей игре. Но мы пока не будем раскрывать, какие клубы проявляют интерес к игроку», - приводятся слова агента на страницах «Спорт-Экспресса».

Битело выступает за «Гремио» с января прошлого года. Срок действующего контракта между сторонами истекает в конце декабря 2025 года.

В сезоне-2022/2023 полузащитник поучаствовал в 30 поединках, в которых отметился семью забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами. Его трансферный ценник – 3,5 миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Гремио Битело
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