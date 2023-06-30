Жиго: Соболев — большой нападающий, но у него есть проблемы с нырками

Защитник «Марселя» Самуэль Жиго поделился комментарием о форварде московского «Спартака» Александре Соболеве.

«Большой нападающий. Очень-очень классный парень. С ним каждая тренировка была битвой. Надеюсь, он будет играть за «Спартак» еще много лет», — приводит слова Жиго портал Sport24.

Футболист добавил, что у Соболева есть проблемы с нырками, но на тренировках он этого никогда не делал, а в матче это иногда можно попробовать.

Напомним, Жиго играл за «Спартак» с 2018 по 2022 год. В составе «красно-белых» он стал обладателем Кубка России, после чего перебрался во французский «Марсель».