В «Гремио» высказались о трансфере Карраскаля

Директор бразильского клуба «Гремио» Антонио Брум прокомментировал новость о том, что клуб заинтересован в подписании полузащитника сборной Колумбии и московского ЦСКА Хорхе Карраскаля.

«Нет, мы не следим за Карраскалем. До этого тоже не интересовались», - передает слова представителя бразильского клуба издание «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Карраскаль перешел в «армейский» клуб в прошлом году, заключив трудовое соглашение на четыре года. В составе московского коллектива полузащитник принял участие в 47 поединках, в которых записал на свой счет семь забитых мячей и семь результативных передач.