Жиго считает Карреру легендой «Спартака»

Защитник «Марселя» Самуэль Жиго ответил на вопрос о бывшем рулевом «Спартака» Массимо Каррере. Напомним, футболист играл за столичный клуб с 2018 по 2022 год, а итальянский специалист возглавлял «красно-белых» в период 2016-2018.

«Я с ним долго не проработал. Но он же легенда. Он поверил в меня. Надеюсь, в будущем мы еще с ним пересечемся. Его эмоции? Все итальянцы такие, хотя в раздевалке он был поспокойнее», — приводит слова Жиго Sport24.

Под руководством Карреры «Спартак» стал чемпионом России в сезоне-2016/17. Кроме того, вместе с итальянцем «красно-белые» впервые в своей истории завоевали Суперкубок страны (2017 год).