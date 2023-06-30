Смольников может завершить карьеру

Опытный российский защитник Игорь Смольников, который покинул московский «Локомотив», может в ближайшее время объявить о завершении игровой карьеры. Об этом рапортуют журналисты издания Metaratings.ru.

Как отмечает источник, в случае, если 34-летний футболист не получит достойных предложений, он примет решение повесить бутсы на гвоздь.

Сегодня, 30 июня, было объявлено об уходе Смольникова из «Локомотива». Игорь выступал за «железнодорожников» с зимы. В составе московской команды защитник провел шесть поединков в рамках Премьер-лиги, в которых получил желтую карточку и один раз был удален.