Смородская не верит, что «Локомотив» будет бороться за чемпионство с «Зенитом»

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская оценила перспективы «красно-зелёных» в новом сезоне чемпионата России.

«Скорее всего, они будут бороться за топ-3, это реалистичная цель. Что касается чемпионства, то о нем смысла говорить нет, оно еще далеко», — цитирует Смородскую «РБ Спорт».

По мнению функционера, на данный момент никто в РПЛ не может составить конкуренцию санкт-петербургскому «Зениту» в борьбе за золотые медали.

Новый розыгрыш Российской премьер-лиги стартует уже 21-23 июля. В первом туре «Локомотив» примет на своем поле вернувшийся в элитный дивизион казанский «Рубин».