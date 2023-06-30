Белоголовцев: «Чтобы «Спартаку» бороться с «Зенитом», ему нужно купить такой же состав»

Известный актёр и поклонник «Спартака» Сергей Белоголовцев ответил на вопрос, смогут ли «красно-белые» составить конкуренцию «Зениту» в предстоящем сезоне РПЛ.

«С «Зенитом» никто не сможет бороться. Чтобы «Спартаку» бороться с «Зенитом», ему нужно купить такой же состав. На каждую позицию нужен игрок высокого уровня, иначе никаких шансов не будет», — приводит слова Белоголовцева «РБ Спорт».

В минувшем сезоне «Зенит» в очередной раз стал чемпионом страны, а «Спартак» финишировал на третьей позиции, завоевав бронзу.

В первом туре нового розыгрыша РПЛ команда Сергея Семака сыграет с «Пари НН», а «красно-белые» встретятся с «Оренбургом».