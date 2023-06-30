18-летний полузащитник столичного «Локомотива» Абдула Багамаев стал игроком воронежского «Факела». Об этом сообщает клубная пресс-служба.

«В минувшем сезоне он зарекомендовал себя как универсальный полузащитник, способный сыграть как на позиции «восьмого», так и «десятого номера», - рассказали про новичка в воронежском клубе.

Отмечается, что трансфер является бесплатным, с игроком заключён долгосрочный контракт, а у «Локомотива» будет право его обратного выкупа.

Ранее в «Факеле» поведали о трансферных планах на лето.