Жиго: «Федун — легенда «Спартака», хочу сказать ему большое спасибо за всё»

Защитник «Марселя» Самуэль Жиго высказался о бывшем владельце «Спартака» Леониде Федуне. Напомним, футболист выступал за «красно-белых» с 2018 по 2022 год.

«Большой босс! Хочу его поблагодарить. Он дал мне возможность играть за «Спартак». Он всегда был с нами, поддерживал, давал клубу максимум. Просто хочу сказать ему большое спасибо за все. Он легенда «Спартака», — приводит слова Жиго Sport24.

В составе «Спартака» защитник провел 110 матчей во всех турнирах, в которых забил десять мячей и стал автором пяти результативных передач. Добавим, что с «красно-белыми» Жиго завоевал Кубок России.