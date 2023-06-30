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Жиго: «Федун — легенда «Спартака», хочу сказать ему большое спасибо за всё»

30 Июня 2023 • 19:21 Комментировать

Защитник «Марселя» Самуэль Жиго высказался о бывшем владельце «Спартака» Леониде Федуне. Напомним, футболист выступал за «красно-белых» с 2018 по 2022 год.

«Большой босс! Хочу его поблагодарить. Он дал мне возможность играть за «Спартак». Он всегда был с нами, поддерживал, давал клубу максимум. Просто хочу сказать ему большое спасибо за все. Он легенда «Спартака», — приводит слова Жиго Sport24.

В составе «Спартака» защитник провел 110 матчей во всех турнирах, в которых забил десять мячей и стал автором пяти результативных передач. Добавим, что с «красно-белыми» Жиго завоевал Кубок России.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Марсель Леонид Федун Самуэль Жиго
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