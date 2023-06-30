Бушманов возглавит клуб Второй лиги

Стало известно будущее место работы 51-летнего российского тренера Евгения Бушманова.

По информации портала Sport24, специалист продолжит тренерскую карьеру в клубе Второй лиги – московском «Велесе».

Напомним, что в минувшем сезоне «Велесу» не повезло занять 15-е место в Первой лиге и покинуть второй по силе дивизион России. Ранее команду возглавлял Артём Куликов, который покинул «Велес» в текущем июне.

Ранее Бушманов был известен как тренер «Спартака-2» и молодёжной сборной России, а также подмосковных «Химок» и столичного клуба «Строгино». Будучи игроком выступал за столичные «Спартак», ЦСКА, «Торпедо», ярославский «Шинник» и самарские «Крылья Советов».