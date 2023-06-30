Экс-игрок «Зенит» Дмитрий Радченко дал комментарий для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру». Он оценил перспективы команды Сергея Семака в новом сезоне после нескольких трансферов.

Напомним, что состав «Зенита» уже пополнили Ду Кейрос и Александр Коваленко. В феврале в питерский клуб перейдёт ещё и Педро Энрике.

- После этих переходов вы можете сказать, что команда точно завоюет очередное чемпионство в следующем сезоне?

- Давайте повременим. Может, другие команды тоже неплохо усилятся. «Зенит» точно не ослабился, а усилился. В прошлом сезоне игроки петербуржцев на голову превосходили своих конкурентов. Не знаю, что должно произойти в следующем сезоне, чтобы у нас в чемпионате появилась интрига в борьбе за чемпионство. На данный момент я вижу, что ситуация с борьбой за первое место может обостриться только если игроки «Зенита» начнут испытывать проблемы с мотивацией.