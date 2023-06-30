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​Радченко оценил трансферы «Зенита» эксклюзив

30 Июня 2023 • 19:17 Комментировать

Бывший нападающий «Зенита» Дмитрий Радченко в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил трансферную политику петербургского клуба.

Накануне «Зенит» объявил, что в феврале команду пополнит Педро Энрике. Он станет девятым бразильцем в команде, если к тому моменту никто не уйдёт.

- Педро стал девятым игроком с бразильским паспортом в «Зените». Как вы оцените такое приобретение?

- Девятым? А разве Малкома и Клаудиньо не натурализовали?

- Да, но у них остались бразильские паспорта.

- Наверное, их теперь стоит считать россиянами, раз у них есть российское гражданство. Я не так давно был в Бразилии, следил там за турниром, в котором принимали участие молодые ребята, в том числе там играли спортсмены из «Коринтианса». По Педро были очень хорошие отзывы. «Зенит» приобрёл крайне перспективного игрока не в первый раз за последние годы.

- Также в «Зенит» перешёл Александр Коваленко. Думаете, он справится с конкуренцией?

- Для меня его переход стал большим сюрпризом. Конечно, он сделал серьёзный шаг, согласившись на переход в «Зенит», но он должен отдавать себе отчёт о том, в какую команду он переходит. В клубе очень серьёзная конкуренция, дальше всё зависит от его способностей и характера. Посмотрим, будет ли он уступать тем зубрам в составе, которые неоднократно становились чемпионами страны.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Дмитрий Радченко Педриньо Педро Энрике трансферы футбола - лето 2023
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