Асхабадзе продлил контракт с «Факелом»

Роман Асхабадзе продлил свой контракт с воронежским «Факелом» и продолжит занимать пост генерального директора клуба.

Как сообщает «Матч ТВ», предыдущее ежегодное соглашение, связывающее Асхабадзе с клубом Премьер-лиги, истекло две недели назад - 15 июня. Гендиректором «Факела» Асхабадзе является уже четыре года – с июля 2019 года.

Напомним, что «Факелу» в минувшем сезоне не повезло попасть в стыковые матчи по итогам 30 туров РПЛ, однако воронежцы в них уверенно обыграли «Енисей» - 1:0 в гостях и 2:0 – дома. Тренирует команды знаменитый российский специалист Вадим Евсеев.

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