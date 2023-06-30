​Жиго вспомнил о последнем разговоре с женой Федуна Салиховой

Бывший футболист «Спартака» Самуэль Жиго вспомнил о последнем разговоре с Заремой Салиховой – супругой Леонида Федуна.

«Я с ней пересекался, кажется, на моей последней игре за «Спартак». Тогда удалось поговорить. Она сказала: спасибо за всё, что ты дал «Спартаку». Хороший был разговор. Я тоже пожелал ей всего лучшего», - сказал Жиго, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Отвечая на вопрос, участвовала ли Зарема в жизни команды, Жиго сказал, что футболисты её почти не видели.

Самуэль Жиго выступал за «Спартак» в 2018-2022 годах. За это время француз провёл 110 матчей, в которых забил 10 голов и отдал пять голевых передач на партнёров. Сейчас защитник играет за «Марсель».