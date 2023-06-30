В «Факеле» рассказали о трансферных планах на лето

Футбольный функционер Кирилл Котов, который занимает пост спортивного директора воронежского «Факела», поведал о планах клуба на текущее трансферное окно.

«Планируем усиление состава. Позиции называть не стану. Не будем раскрывать», - приводит слова функционера издание «Спорт-Экспресс».

Напомним, что по итогам минувшего розыгрыша Российской премьер-лиги «Факел» финишировал на 14-м месте в турнирной таблице и принял участие в переходных матчах за право остаться в элите. Воронежский коллектив по сумме двух поединков переиграл красноярский «Енисей» (1:0, 2:0) и сохранил прописку в Премьер-лиге.