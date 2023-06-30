Агент Сафонов: Кузяев – один из самых недооценённых игроков в России

Известный агент Алексей Сафонов поделился мнением о будущем полузащитника «Зенита» Далера Кузяева. Ранее сообщалось, что футболист покинет команду свободным агентом и попытается найти себе новый клуб в Европе.

«Желание Кузяева вполне понятно. И возможности у него есть. Сейчас, конечно, во все это вмешивается политика. А так, я думаю, он спокойно мог бы заиграть в Италии и в Испании», — приводит слова Сафонова «РБ Спорт».

По мнению агента, Кузяев является одним из тех футболистов, которых недооценивают в России, это хороший трудяга.

Сегодня, 30 июня, у 30-летнего хавбека истекает контракт с «Зенитом».